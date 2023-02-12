Регіони: під вогнем окупаційних військ були 9 областей

Російські окупанти обстріляли 9 українських областей протягом 11 лютого, вбили цивільного на Донеччині.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина: за минулу добу — один обстріл з артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської. Було зафіксовано 45 прильотів.

Миропільська громада: по території громади росіяни били з мінометів.

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Зноб-Новгородська громада: вдень — мінометний обстріл громади, удари зі ствольної артилерії.

Шалигинська громада — артобстріл території (ймовірно зі ствольної артилерії).

На щастя, в усіх випадках − без наслідків.

Ввечері по околиці с. Запсілля Миропільської громади здійснено мінометний обстріл,

інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Запорізька: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Вільнянськ, Новоданилівка, Кам'янське, Дружелюбівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Червоне, Оріхів, Мала Токмачка, Магдалинівка, Ольгівське, Новоандріївка, Білогір'я, Темирівка, Малинівка, Щербаки, Степногірськ, Степове.

Є руйнування в результаті обстрілів, деталі на наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина: вчора ворог тричі за день обстріляв Нікопольський район, гатив з важкої артилерiї по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Люди не постраждали.

Наслідки атак ще з’ясовуються.

Харківщина: вночі російські окупанти завдали по Харкову 3 ракетних удари (попередньо – ЗРК С-300). Зафіксовані влучання у об’єкт інфраструктури та депо "Нової пошти". Пожежі були локалізовані.

Осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Протягом минулої доби ворог обстріляв райони щонайменше 13-ти прикордонних населених пунктів області, зокрема: Красне, Глибоке, Синельникове, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове.

Вчора зранку масовано обстріляний з використанням авіації Вовчанськ Чугуївського району. Зруйновано щонайменше 13 житлових будинків. Також пошкоджені господарські споруди. Один зі снарядів влучив поруч з будівлею відділку поліції, яка зруйнована. Без постраждалих

Луганщина: росіяни посилюють своє угруповання на Лиманському та Бахмутському напрямках, застосовують авіацію. Так, за учора вони завдали авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброви.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога поблизу Білогорівки і Серебрянського лісництва.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Макіївки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Новоєгорівки, Стельмахівки, Червонопопівки і Серебрянського лісництва.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: протягом доби обстріляні:

- Костянтинівська громада (с.Ступочки, зруйновані приватні будинки, поранено людину);

- Курахівська громада. Під обстріли потрапив приватний сектор смт.Курахівка, приватний сектор смт.Гостре, околиці с.Веселий Гай. Ворог бив з артилерії. Поранених та загиблих немає.

- Лиманська громада (с.Ставки - з градів, а селища Торське, Зарічне і Терни - з артилерії. Інформація щодо руйнувань уточнюється);

- Мар'їнська громада (Мар'їнка, Красногорівка та с.Новомихайлівка — під постійними обстрілами з різних видів озброєння);

- Авдіївська громада (вночі — масований артобстріл центральної частини міста. По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні обстріли позицій).

Складною залишається ситуація у Соледарській громаді. Під постійними обстрілами с.Парасковіївка. Поодинокі обстріли відбувалися с.Федоровка, пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.

с. Васюківка — пошкоджені чотири приватні будинки, постраждалих немає.

с. Міньківка пошкоджені чотири приватні будинки, постраждалих немає.

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 10 поранених.

Миколаївщина: вчора вдень та вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та населеному пункту Очаківській громаді. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Також вчора вдень і вночі зафіксовано ворожі влучання за межами населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Зміївку, Веселе, Миколаївку, Тягинку, Токарівку, Микільське, Антонівку, Станіслав та Дніпровське. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника.

Через агресію Росії за добу постраждала 1 людина.

З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 43 особи, з них 5 — діти.