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Регионы: под огнем оккупационных войск были 9 областей

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 09:54
обстрелянная харьковщина 11 февраля, фото ова

Российские оккупанты обстреляли 9 украинских областей в течение 11 февраля, убили гражданского в Донецкой области.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций. 

Черниговщина: за минувшие сутки - один обстрел из артиллерии, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений. 

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 3 территориальных общин области: Миропольской, Зноб-Новгородской, Шалигинской. Было зафиксировано 45 прилетов.
Миропольская громада: по территории громады россияне били из минометов.

Зноб-Новгородская громада: днем - минометный обстрел громады, удары из ствольной артиллерии.
Шалыгинская громада - артобстрел территории (вероятно из ствольной артиллерии). 

К счастью, во всех случаях - без последствий. 

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Вечером по окраине с. Запселье Миропольской громады осуществлен минометный обстрел,
информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Вольнянск, Новоданиловка, Каменское, Дружелюбовка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Красное, Орехов, Малая Токмачка, Магдалиновка, Ольговское, Новоандреевка, Белогорье, Темировка, Малиновка, Щербаки, Степногорск, Степное.

Есть разрушения в результате обстрелов, детали на последствия уточняются. 

Днепропетровщина: вчера враг трижды за день обстрелял Никопольский район, бил из тяжелой артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах. Люди не пострадали.

Последствия атак еще выясняются.

Харьковщина: ночью российские оккупанты нанесли по Харькову 3 ракетных удара (предварительно - ЗРК С-300). Зафиксированы попадания в объект инфраструктуры и депо "Новой почты". Пожары были локализованы. 

Осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки враг обстрелял районы не менее 13-ти приграничных населенных пунктов области, в частности: Красное, Глубокое, Синельниково, Фиголевка, Новомлинск и Двуречная. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Гатища и Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое.

Вчера утром массированно обстрелян с использованием авиации Волчанск Чугуевского района. Разрушены по меньшей мере 13 жилых домов. Также повреждены хозяйственные постройки. Один из снарядов попал рядом со зданием отделения полиции, которое разрушено. Без пострадавших

Луганщина: россияне усиливают свою группировку на Лиманском и Бахмутском направлениях, применяют авиацию. Так, за вчера они нанесли авиационные удары неподалеку Червонопоповки, Житловки и Дибровы.

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки врага вблизи Белогоровки и Серебрянского лесничества.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Новоселовского, Макеевки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Новоегоровки, Стельмаховки, Червонопоповки и Серебрянского лесничества.

Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: в течение суток обстреляны:

Константиновская громада (с.Ступочки, разрушены частные дома, ранен человек);

Кураховская громада. Под обстрелы попал частный сектор пгт.Кураховка, частный сектор пгт.Острое, окрестности с.Веселый Гай. Враг бил из артиллерии. Раненых и погибших нет.

Лиманская громада (с.Ставки - из градов, а поселки Торское, Заречное и Терны - из артиллерии. Информация о разрушениях уточняется);

Марьинская громада (Марьинка, Красногоровка и с.Новомихайловка - под постоянными обстрелами из различных видов вооружения);

Авдеевская громада (ночью - массированный артобстрел центральной части города. По линии обороны вокруг города продолжались хаотичные обстрелы позиций).

Сложной остается ситуация в Соледарской громаде. Под постоянными обстрелами с.Парасковиевка.

Одиночные обстрелы происходили с.Федоровка, поврежден частный дом, пострадавших нет. 

с.Васюковка - повреждены четыре частных дома, пострадавших нет.

с.Миньковка - повреждены четыре частных дома, пострадавших нет.

В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 10 раненых. 

Николаевщина: вчера днем и ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории и населенному пункту Очаковской громады. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

Также вчера днем и ночью зафиксированы вражеские попадания за пределами населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Змиевку, Веселое, Николаевку, Тягинку, Токаревку, Никольское, Антоновку, Станислав и Днепровское. Враг нанес авиаудар в районе Зимовника.

Из-за агрессии России за сутки пострадал 1 человек.

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Темы: войнаобстрелРосcия
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