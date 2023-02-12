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На сайті російських пропагандистів написали про вбивства мирних жителів в Україні

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 10:36
скріншот web.archive

На сайті російського пропагандистського видання "Комсомольская правда" ввечері 11 лютого з'явилися щонайменше 10 публікацій, які засуджують вторгнення РФ в Україну.

Джерело: "Медуза" з посиланням на проєкт "Продолжение следует"

Деталі: Серед заголовків цих матеріалів (зараз вони вже видалені) були такі:

  • "Крим - Україна. Росія зобов'язана повернути півострів"
  • "Росія стала жертвою окупації путінським режимом"
  • "Російська Федерація вчинила злочини в Бучі, Ізюмі та Гостомелі"
  • "Кремлівський режим випустив ув'язнених зі зброєю"
  • "Мир не настає через Путіна: Зеленський підписав указ про заборону на переговори особисто з Путіним"
  • "Тортури над Навальним: як у російських в'язницях поводяться з політв'язнями"

Щонайменше частина публікацій починалася такими словами: "Матеріал не узгоджений з редакцією "Комсомольської правди", спрямований на викриття брехні кремлівського режиму на чолі з кривавим диктатором Путіним і його зграї цинічних злодіїв при владі, які вчинили геноцид мирного народу в Україні".

Публікації розмістив новинний редактор КП Володимир Романенко. "Продолжение следует" опублікувало його монолог. Журналіст заявив, що йому 24 роки і що він проти війни, але у вересні 2022 року він змушений був погодитися на роботу в КП, оскільки йому потрібні були гроші.

Романенко розповів, що виклав тексти з критикою влади як акцію до річниці початку війни, а випускова редакторка написала йому, що "не очікувала такого" і заблокувала його в телеграмі.

Журналіст назвав свої дії "спокутою провини".

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Дослівно: "Моє висловлювання я вирішив приурочити до року з моменту початку війни: під час робочої зміни я просто залив в "адмінку" сайту публікації, де йдеться про злочини російської влади та армії в Україні.

Про кількість жертв серед мирного населення. Про те, скільки насправді людей втратила російська армія в цій війні, і про те, скільки грошей Путін вкачує у війну. Усі їх я писав сам, ґрунтуючись на офіційних даних держорганів України, публікаціях незалежних російських і західних ЗМІ.

<...> Для мене такий крок - це стрибок у безодню. Я шукаю якусь роботу, накопичень особливо не залишилося. Але сприймаю це як спокуту провини. Залишитися без роботи - як на мене, співмірна плата за те, що я брехав.

Прошу вибачення у жителів України за те, що брав участь у всьому цьому. Моє висловлювання - про те, що і в пропаганді є люди, які ще чинять опір. Я розраховую, що співробітники інших прокремлівських ЗМІ помітять мій вчинок".

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Теми: Росіяпропагандавійна
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