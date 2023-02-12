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На сайте российских пропагандистов написали об убийствах мирных жителей в Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 10:36
скриншот web.archive

На сайте российского пропагандистского издания "Комсомольская правда" вечером 11 февраля появились по меньшей мере 10 публикаций, осуждающих вторжение РФ в Украину.

Источник: "Медуза" со ссылкой на проект "Продолжение следует"

Детали: Среди заголовков этих материалов (сейчас они уже удалены) были такие:

  • "Крым - Украина. Россия обязана вернуть полуостров"
  • "Россия стала жертвой оккупации путинским режимом"
  • "Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле"
  • "Кремлевский режим выпустил заключенных с оружием"
  • "Мир не наступает из-за Путина: Зеленский подписал указ о запрете на переговоры лично с Путиным"
  • "Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными"

Как минимум часть публикаций начиналась такими словами: "Материал не согласован с редакцией "Комсомольской правды", направленный на разоблачение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его стаи циничных воров у власти, совершивших геноцид мирного народа в Украине".

Публикации разместил новостной редактор КП Владимир Романенко. "Продолжение следует" опубликовало его монолог. Журналист заявил, что ему 24 года и что он против войны, но в сентябре 2022 года он вынужден был согласиться на работу в КП, поскольку ему нужны были деньги.

Романенко рассказал, что выложил тексты с критикой власти как акцию к годовщине начала войны, а выпускающий редактор написала, что "не ожидала такого" и заблокировала его в телеграмме, пишет "Продолжение следует".

Журналист назвал свои действия "искуплением вины".

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Дословно: "Мое высказывание я решил приурочить к году с момента начала войны: во время рабочей смены я просто залил в "админку" сайта публикации, где говорится о преступлениях российских властей и армии в Украине.

О количестве жертв среди мирного населения. О том, сколько на самом деле людей потеряла российская армия в этой войне, и о том, сколько денег Путин вкачивает в войну. Все их я писал сам, основываясь на официальных данных госорганов Украины, публикациях независимых российских и западных СМИ.

<...> Для меня такой шаг - это прыжок в бездну. Я ищу какую-то работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы - как по мне, соразмерная плата за то, что я врал.

Прошу прощения у жителей Украины за то, что участвовал во всем этом. Мое высказывание - о том, что и в пропаганде есть люди, которые еще сопротивляются. Я рассчитываю, что сотрудники других прокремлевских СМИ заметят мой поступок".

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Темы: Росcияпропагандавойна
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