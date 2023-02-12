Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: влучили по багатоповерхівках, вбили людину

Російські окупаційні війська вранці 12 лютого обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, є загибла та поранена жінки.

Джерело: очільник ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії.

Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення".

Деталі: Уточнюється, що у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

