Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: влучили по багатоповерхівках, вбили людину
Неділя, 12 лютого 2023, 10:50
Російські окупаційні війська вранці 12 лютого обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, є загибла та поранена жінки.
Джерело: очільник ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії.
Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення".
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Деталі: Уточнюється, що у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.