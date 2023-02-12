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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: влучили по багатоповерхівках, вбили людину

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 10:50
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: влучили по багатоповерхівках, вбили людину
фото: ова

Російські окупаційні війська вранці 12 лютого обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, є загибла та поранена жінки.

Джерело: очільник ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії.
Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення".

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Деталі: Уточнюється, що у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

Теми: Дніпропетровська областьНікопольвійнаобстріл
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