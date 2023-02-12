Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: попали по многоэтажкам, убили человека

Российские оккупационные войска утром 12 февраля обстреляли Никополь на Днепропетровщине, есть погибшая и раненая женщины.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "После ночной тишины уже утром агрессор обстрелял Никополь. Бил из ствольной артиллерии.

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Погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая - 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение".

Детали: Уточняется, что в городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.