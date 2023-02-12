Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: попали по многоэтажкам, убили человека
Воскресенье, 12 февраля 2023, 11:50
Российские оккупационные войска утром 12 февраля обстреляли Никополь на Днепропетровщине, есть погибшая и раненая женщины.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "После ночной тишины уже утром агрессор обстрелял Никополь. Бил из ствольной артиллерии.
Погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая - 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение".
Детали: Уточняется, что в городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.