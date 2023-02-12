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Росіяни зносять і перетворюють на бетонну крихту будинки в Маріуполі

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 11:55
Росіяни зносять і перетворюють на бетонну крихту будинки в Маріуполі
РОЗБОМБЛЕНИЙ РОСІЄЮ МАРІУПОЛЬ. ФОТО МІСЬКОЇ РАДИ

Російські військові в окупованому Маріуполі почали зносити і переробляти на бетонну крихту пошкоджені будинки, які відмовилися відновлювати.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Росіяни вирішили, що багато споруд у зруйнованому ними ж місті "непридатні для відновлення через зниження міцності будматеріалів і несучих конструкцій".

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Такі будівлі вже зносять у чотирьох районах Маріуполя.

Окупантам привезли шредерну установку, вона перемелюватиме "будівельне сміття" на бетонну крихту, яку потім використовують під час будівництва доріг.

Чому це важливо: У Маріуполі загинули десятки, якщо не сотні, тисяч цивільних.

ВІДЕО ДНЯ

Багато тіл могли залишитися під завалами будинків, і вони можуть бути перемелені на пісок.

Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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