Росіяни зносять і перетворюють на бетонну крихту будинки в Маріуполі
Неділя, 12 лютого 2023, 12:55
Російські військові в окупованому Маріуполі почали зносити і переробляти на бетонну крихту пошкоджені будинки, які відмовилися відновлювати.
Джерело: "РИА Новости"
Деталі: Росіяни вирішили, що багато споруд у зруйнованому ними ж місті "непридатні для відновлення через зниження міцності будматеріалів і несучих конструкцій".
Такі будівлі вже зносять у чотирьох районах Маріуполя.
Окупантам привезли шредерну установку, вона перемелюватиме "будівельне сміття" на бетонну крихту, яку потім використовують під час будівництва доріг.
Чому це важливо: У Маріуполі загинули десятки, якщо не сотні, тисяч цивільних.
Багато тіл могли залишитися під завалами будинків, і вони можуть бути перемелені на пісок.
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