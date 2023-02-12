Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне сносят и превращают в бетонную крошку дома в Мариуполе

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 12:55
РАЗБОМБЛЕННЫЙ РОССИЕЙ МАРИУПОЛЬ. ФОТО ГОРОДСКОГО СОВЕТа

Российские военные в оккупированном Мариуполе начали сносить и перерабатывать в бетонную крошку поврежденные дома, которые отказались восстанавливать.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Россияне решили, что многие постройки в разрушенном ими же городе "непригодны для восстановления из-за снижения прочности стройматериалов и несущих конструкций".

Такие здания уже сносят в четырех районах Мариуполя.

Оккупантам привезли шредерную установку, она будет перемалывать "строительный мусор" в бетонную крошку, которую потом используют при строительстве дорог.

Почему это важно: В Мариуполе погибли десятки, если не сотни, тысяч гражданских.

Многие тела могли остаться под завалами домов, и они могут быть перемолоты в песок.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: МариупольоккупацияРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США предупредили Украину, что в войне наступает переломный момент – The Washington Post

Армия РФ не смогла преодолеть проблемы, которые имела год назад – Белый дом

фотоВ Украине погибли три криминальных авторитета, завербованные "Вагнером" – Bellingcat

Зеленский провел Ставку: внимание – к поставкам оружия и стойкости

Белый дом отверг обвинения Китая и объяснил, чем угрожали три сбитых "НЛО" и шар

В Турции после землетрясений снесут город и планируют отстроить заново

Все новости...
Мариуполь
Оккупанты в Мариуполе ремонтируют технику, умышленно поломанную военными РФ – Генштаб
В Мариуполе заметили движение российской техники в неожиданном направлении
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, поднята авиация – советник мэра
Последние новости
09:00
"Ударный кулак" Залужного. Как западные танки изменят войну
08:58
США предупредили Украину, что в войне наступает переломный момент – The Washington Post
08:28
Белград требует от Молдовы доказательства, что в "плане Кремля" фигурируют диверсанты из Сербии
08:11
Защитники уже уничтожили более 139 тысяч захватчиков
08:10
Захватчики убили 2 гражданских на Херсонщине
07:49
Мобилизованные россияне не имеют опыта, необходимого для успешного наступления – ISW
06:59
Оккупантам обещают премии за участие в наступлении – Генштаб
06:37
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов – сводка
05:54
На Луганщине новоприбывших оккупантов заселяют в школы – ЦНС
05:23
США не готовы поставлять Украине ATACMS из-за нехватки запасов – СМИ
Все новости...