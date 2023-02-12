Россияне сносят и превращают в бетонную крошку дома в Мариуполе
Воскресенье, 12 февраля 2023, 12:55
Российские военные в оккупированном Мариуполе начали сносить и перерабатывать в бетонную крошку поврежденные дома, которые отказались восстанавливать.
Источник: "РИА Новости"
Детали: Россияне решили, что многие постройки в разрушенном ими же городе "непригодны для восстановления из-за снижения прочности стройматериалов и несущих конструкций".
Такие здания уже сносят в четырех районах Мариуполя.
Оккупантам привезли шредерную установку, она будет перемалывать "строительный мусор" в бетонную крошку, которую потом используют при строительстве дорог.
Почему это важно: В Мариуполе погибли десятки, если не сотни, тысяч гражданских.
Многие тела могли остаться под завалами домов, и они могут быть перемолоты в песок.
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