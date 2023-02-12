Зеленський запровадив санкції проти 199 росіян та зрадника-українця
Неділя, 12 лютого 2023, 13:31
Президент Володимир Зеленський 12 лютого підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження персональних санкцій проти 199 громадян Росії.
Джерело: указ Зеленського
Деталі: Зазначається, що санкції введені після рішення РНБО.
Перелік росіян був запропонований Службою безпеки.
Окрім 199 росіян є один українець – Юрій Чернічук 1971 року народження, зрадник, заступник головного інженера Запорізької АЕС, який перейшов на бік росіян.
За даними УП, Чернічук призначений нібито "директором ЗАЕС" при окупантах.
Серед представників країни-окупанта - глава Росенергоатому Андрій Петров, помічник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков тощо.
ВІДЕО ДНЯ