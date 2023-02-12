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Зеленський запровадив санкції проти 199 росіян та зрадника-українця

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 12:31
Зеленський запровадив санкції проти 199 росіян та зрадника-українця
фото: пресслужба зеленського

Президент Володимир Зеленський 12 лютого підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження персональних санкцій проти 199 громадян Росії.

Джерело: указ Зеленського

Деталі: Зазначається, що санкції введені після рішення РНБО.

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Перелік росіян був запропонований Службою безпеки.

Окрім 199 росіян є один українець – Юрій Чернічук 1971 року народження, зрадник, заступник головного інженера Запорізької АЕС, який перейшов на бік росіян.

За даними УП, Чернічук призначений нібито "директором ЗАЕС" при окупантах. 

ВІДЕО ДНЯ

Серед представників країни-окупанта - глава Росенергоатому Андрій Петров, помічник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков тощо.

Теми: ЗеленськийуказисанкціїРосія
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