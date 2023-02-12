Зеленський запровадив санкції проти 199 росіян та зрадника-українця

Президент Володимир Зеленський 12 лютого підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження персональних санкцій проти 199 громадян Росії.

Джерело: указ Зеленського

Деталі: Зазначається, що санкції введені після рішення РНБО.

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Перелік росіян був запропонований Службою безпеки.

Окрім 199 росіян є один українець – Юрій Чернічук 1971 року народження, зрадник, заступник головного інженера Запорізької АЕС, який перейшов на бік росіян.

За даними УП, Чернічук призначений нібито "директором ЗАЕС" при окупантах.

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