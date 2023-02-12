Зеленский ввел санкции против 199 россиян и предателя-украинца
Воскресенье, 12 февраля 2023, 13:31
Президент Владимир Зеленский 12 февраля подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против 199 граждан России.
Источник: указ Зеленского
Детали: Отмечается, что санкции введены после решения СНБО.
Перечень россиян был предложен Службой безопасности.
Кроме 199 россиян есть один украинец - Юрий Черничук 1971 года рождения, предатель, заместитель главного инженера Запорожской АЭС, который перешел на сторону россиян.
По данным УП, Черничук назначен якобы "директором ЗАЭС" при оккупантах.
Среди представителей страны-оккупанта - глава Росэнергоатома Андрей Петров, помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков и др.
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