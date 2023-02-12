Зеленский ввел санкции против 199 россиян и предателя-украинца

Президент Владимир Зеленский 12 февраля подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против 199 граждан России.

Источник: указ Зеленского

Детали: Отмечается, что санкции введены после решения СНБО.

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Перечень россиян был предложен Службой безопасности.

Кроме 199 россиян есть один украинец - Юрий Черничук 1971 года рождения, предатель, заместитель главного инженера Запорожской АЭС, который перешел на сторону россиян.

По данным УП, Черничук назначен якобы "директором ЗАЭС" при оккупантах.

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Среди представителей страны-оккупанта - глава Росэнергоатома Андрей Петров, помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков и др.