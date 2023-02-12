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"Ми думали, що ЗСУ виїхали з України": вагнерівці розповіли про участь у війні - ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 13:35
Ми думали, що ЗСУ виїхали з України: вагнерівці розповіли про участь у війні - ЗМІ
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Американський телеканал CNN розповів, що спілкувався з двома колишніми бійцями ПВК "Вагнер", які раніше відбували терміни в російських колоніях, а потім воювали в Україні. Ті заявили, що їхали "воювати з польськими найманцями".

Джерело: CNN

Деталі: Ці два бійці нібито були полонені українськими військами наприкінці минулого року.

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Видання не розкриває їхніх особистостей, але уточнює, що один із них відбував 20-річний термін за ненавмисне вбивство.

"Нас було 90 осіб. Шістдесят людей загинули в першому штурмі, були вбиті мінометним вогнем. Кілька людей дістали поранення", - згадує окупант свій перший штурм у районі Білогорівки Луганської області.

За його словами, якщо одна група зазнає невдачі, то "відразу відправляють другу, а потім і третю.

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Другий розповідає, що брав участь у штурмі під Лисичанськом, який тривав п'ять днів, нібито "перші кроки лісом були важкими через закладені там міни, з десяти хлопців семеро загинули одразу".

Пряма мова: "Ми не могли відступити без наказу, тому що, якщо ми не виконаємо наказ, нас уб'ють.

Один чоловік залишився на позиції, він дуже злякався, це був його перший штурм. Ми отримали наказ бігти вперед, а він сховався під деревом і відмовився.

Про це доповіли командуванню, і все. Його відвели на 50 метрів від бази. Він копав собі могилу, а потім був розстріляний".

Більше деталей: За їхніми словами, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто приїжджав у колонії, де вони відбували покарання, у серпні та вересні минулого року, і пропонував укласти шестимісячний контракт в обмін на помилування. Але нічого не говорив про небезпеку на війні.

За їхнім твердженням, вони настільки не мали уявлення про те, що відбувається в Україні, що думали, ніби українська армія залишила країну: "Ми думали, що битимемося з поляками та різними найманцями, німцями, ми не думали, що там залишився хтось з української армії - ми думали, що вони виїхали з країни".

Також окупант заявив, що "ніхто не думав, що ЗСУ справді воюватимуть за свою країну, за своїх близьких", і нібито дізналися про це тільки на території України.

Теми: РосіяпропагандавійнаВагнер
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