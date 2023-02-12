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"Мы думали, что ВСУ уехали из Украины": вагнеровцы рассказали об участии в войне - СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 14:35
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Американский телеканал CNN рассказал, что общался с двумя бывшими бойцами ЧВК "Вагнер", которые ранее отбывали сроки в российских колониях, а затем воевали в Украине. Те заявили, что ехали "воевать с польскими наемниками".

Источник: CNN

Детали: Эти два бойца якобы были пленены украинскими войсками в конце прошлого года.

Издание не раскрывает их личностей, но уточняет, что один из них отбывал 20-летний срок за непредумышленное убийство.

"Нас было 90 человек. Шестьдесят человек погибли в первом штурме, были убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранения", - вспоминает оккупант свой первый штурм в районе Белогоровки Луганской области.

По его словам, если одна группа терпит неудачу, то "сразу отправляют вторую, а потом и третью.

Второй рассказывает, что участвовал в штурме под Лисичанском, который длился пять дней, якобы "первые шаги по лесу были тяжелыми из-за заложенных там мин, из десяти ребят семеро погибли сразу".

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Прямая речь: "Мы не могли отступить без приказа, потому что, если мы не выполним приказ, нас убьют.

Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Мы получили приказ бежать вперед, а он спрятался под деревом и отказался.

Об этом доложили командованию, и все. Его отвели на 50 метров от базы. Он копал себе могилу, а потом был расстрелян".

Больше деталей: По их словам, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично приезжал в колонии, где они отбывали наказание, в августе и сентябре прошлого года, и предлагал заключить шестимесячный контракт в обмен на помилование. Но ничего не говорил об опасности на войне.

По их утверждению, они настолько не имели представления о том, что происходит в Украине, что думали, будто украинская армия покинула страну: "Мы думали, что будем драться с поляками и разными наемниками, немцами, мы не думали, что там остался кто-то из украинской армии - мы думали, что они уехали из страны".

Также оккупант заявил, что "никто не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, за своих близких", и якобы узнали об этом только на территории Украины.

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Темы: РосcияпропагандавойнаВагнер
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