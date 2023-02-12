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Бундесвер у найближчі дні почне тренувати українців на Leopard 2

"Європейська правда"Неділя, 12 лютого 2023, 14:19

Бундесвер почне тренувати українських військових на танках Leopard 2 наступного тижня.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, за останні кілька днів німецькі ВПС доставили з Польщі до Німеччини перші групи українських військових із військовою технікою. 

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У середині наступного тижня навчання на Leopard 2 розпочнуться на військовому полігоні в Мюнстері у Нижній Саксонії, де вже тренуються українські підрозділи на БМП Marder.

Бундесвер планує своєрідний турбокурс для українських військових, частина з яких прибула прямо з передової в районі міста Бахмут, пише видання. Навчання триватимуть всього шість-вісім тижнів.

Військові за цей час повинні навчитися основам управління складною системою озброєння, а також відпрацювати взаємодію бойових танків Leopard і БМП Marder. 

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За словами військовослужбовців, через брак часу можна навчити лише основам, а навчання команд зазвичай займає кілька років.

Якщо все піде за планом, підготовлені бійці мають повернутися на передову в Україні разом із бойовими танками Leopard до кінця березня.

За інформацією видання, з початку війни в лютому близько 1500 українських військових пройшли навчання в різних казармах на таких системах озброєння, як зенітний комплекс Gepard або Panzerhaubitze 2000, які Німеччина пізніше поставила в Україну.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard 2.

Крім того, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.

Теми: Німеччиназброявійна
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