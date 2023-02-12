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Бундесвер в ближайшие дни начнет тренировать украинцев на Leopard 2

"Европейская правда"Воскресенье, 12 февраля 2023, 15:19

Бундесвер начнет тренировать украинских военных на танках Leopard 2 на следующей неделе.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По информации издания, за последние несколько дней немецкие ВВС доставили из Польши в Германию первые группы украинских военных с военной техникой. 

В середине следующей недели учения на Leopard 2 начнутся на военном полигоне в Мюнстере в Нижней Саксонии, где уже тренируются украинские подразделения на БМП Marder.

Бундесвер планирует своеобразный турбокурс для украинских военных, часть из которых прибыла прямо с передовой в районе города Бахмут, пишет издание. Учения продлятся всего шесть-восемь недель.

Военные за это время должны научиться основам управления сложной системой вооружения, а также отработать взаимодействие боевых танков Leopard и БМП Marder. 

По словам военнослужащих, из-за нехватки времени можно научить лишь основам, а обучение команд обычно занимает несколько лет.

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Если все пойдет по плану, подготовленные бойцы должны вернуться на передовую в Украину вместе с боевыми танками Leopard до конца марта.

По информации издания, с начала войны в феврале около 1500 украинских военных прошли обучение в различных казармах на таких системах вооружения, как зенитный комплекс Gepard или Panzerhaubitze 2000, которые Германия позже поставила в Украину.

Напомним, 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard 2.

Кроме того, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

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Темы: Германияоружиевойна
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