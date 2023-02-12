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Українець вперше в історії переміг на Континентальному кубку зі стрибків з трампліну

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 14:32
Українець вперше в історії переміг на Континентальному кубку зі стрибків з трампліну
фото нок україни

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк здобув перемогу на етапі Континентального Кубка в Німеччині, це перша перемога в історії України.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: Трапилося це на етапі Континентального кубка, який відбувся у німецькому Клінгенталі.

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Видання зазначає, що 22-річний Марусяк проводить найкращий сезон у своїй кар'єрі.

Наприкінці січня на етапі Кубка світу в австрійському Бад-Міттерндорфі український стрибун оновив одразу кілька національних рекордів: тричі стрибнув на 200+ метрів, а також показав найкращий результат за 13 років, потрапивши до топ-30.

У Клінгенталі Марусяк взяв участь на двох етапах Континентального Кубка, які відбулися 11 та 12 лютого. В обох випадках українському стрибуну вдалося відібратися до фінального раунду та показати результат у топ-7.

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На першому етапі Марусяк посів сьоме місце.

На наступний день в другому етапі після першої спроби українцеві вдалося захопити лідерство: він полетів на 138 метрів і отримав за стрибок 135.6 бала.

У фінальному раунді 22-річний Марусяк мав розпочати виступи останнім, вже знаючи результати решти стрибунів. Жодному стрибуну перед ним у другій спробі не вдалося навіть подолати позначку у 125 балів, тож у українця була перевага над опонентами.

Марусяк в останній спробі вдруге поспіль показав найкращий результат. Він виконав стрибок на 135.5 м, за який отримав 130.8 балів.

Теми: спортукраїнці
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