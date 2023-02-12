Украинец впервые в истории победил на Континентальном кубке по прыжкам с трамплина

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк одержал победу на этапе Континентального Кубка в Германии, это первая победа в истории Украины.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: Случилось это на этапе Континентального кубка, который состоялся в немецком Клингентале.

Издание отмечает, что 22-летний Марусяк проводит лучший сезон в своей карьере.

В конце января на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Миттерндорфе украинский прыгун обновил сразу несколько национальных рекордов: трижды прыгнул на 200+ метров, а также показал лучший результат за 13 лет, попав в топ-30.

В Клингентале Марусяк принял участие на двух этапах Континентального Кубка, которые состоялись 11 и 12 февраля. В обоих случаях украинскому прыгуну удалось отобраться в финальный раунд и показать результат в топ-7.

На первом этапе Марусяк занял седьмое место.

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На следующий день во втором этапе после первой попытки украинцу удалось захватить лидерство: он улетел на 138 метров и получил за прыжок 135.6 балла.

В финальном раунде 22-летний Марусяк должен был начать выступления последним, уже зная результаты остальных прыгунов. Ни одному прыгуну перед ним во второй попытке не удалось даже преодолеть отметку в 125 баллов, поэтому у украинца было преимущество над оппонентами.

Марусяк в последней попытке второй раз подряд показал лучший результат. Он выполнил прыжок на 135.5 м, за который получил 130.8 баллов.