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У ГУР вважають, що Росія відтермінує другу хвилю мобілізації

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 14:56
У ГУР вважають, що Росія відтермінує другу хвилю мобілізації
МОБІЛІЗОВАНІ В РОСІЇ, ФОТО GETTY IMAGES

Головне управління розвідки вважає, що Росія не готова до другої хвилі мобілізації та відтермінує її.

Джерело: представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив під час інтерв’ю The Wall Street Journal, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Скібіцького: "Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі.

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Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз".

Деталі: Скібіцький уточнив, що якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих проблем, які виявила попередня хвиля, включаючи "брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатньої кількості боєздатних офіцерів, навчання величезного напливу непідготовлених людей".

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Теми: розвідкавійнаРосія
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