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У ГУР вважають, що Росія відтермінує другу хвилю мобілізації

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 15:56
МОБІЛІЗОВАНІ В РОСІЇ, ФОТО GETTY IMAGES

Головне управління розвідки вважає, що Росія не готова до другої хвилі мобілізації та відтермінує її.

Джерело: представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив під час інтерв’ю The Wall Street Journal, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Скібіцького: "Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі.

Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз".

Деталі: Скібіцький уточнив, що якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих проблем, які виявила попередня хвиля, включаючи "брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатньої кількості боєздатних офіцерів, навчання величезного напливу непідготовлених людей".

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Теми: розвідкавійнаРосія
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