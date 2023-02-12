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В ГУР считают, что Россия отсрочит вторую волну мобилизации

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 15:56
ФОТО GETTY IMAGES

Главное управление разведки считает, что Россия не готова ко второй волне мобилизации и отсрочит ее.

Источник: представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил во время интервью The Wall Street Journal, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Скибицкого: "Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели всех трудностей, которые испытали во время первой волны.

Они тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас".

Детали: Скибицкий уточнил, что если Россия продолжит новый раунд мобилизации, она пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна, включая "нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточного количества боеспособных офицеров, обучение огромного наплыва неподготовленных людей".

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Темы: разведкавойнаРосcия
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