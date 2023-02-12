На Херсонщині цивільне авто наїхало на міну: двоє загиблих

На Херсонщині внаслідок підриву цивільного автомобіля на ворожій міні загинули двоє чоловіків.

Джерело: Херсонська ОВА

фото Херсонської ОВА

Дослівно: "Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.

Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці".

Деталі: В ОВА нагадали, що мінна небезпека в області залишається надзвичайно високою й закликали пересуватися тільки тими маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки.