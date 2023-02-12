На Херсонщині цивільне авто наїхало на міну: двоє загиблих
Неділя, 12 лютого 2023, 15:12
На Херсонщині внаслідок підриву цивільного автомобіля на ворожій міні загинули двоє чоловіків.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.
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Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці".
Деталі: В ОВА нагадали, що мінна небезпека в області залишається надзвичайно високою й закликали пересуватися тільки тими маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки.