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На Херсонщині цивільне авто наїхало на міну: двоє загиблих

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 15:12
На Херсонщині цивільне авто наїхало на міну: двоє загиблих
авто, що підірвалося на міні, фото Херсонської ОВА

На Херсонщині внаслідок підриву цивільного автомобіля на ворожій міні загинули двоє чоловіків.

Джерело: Херсонська ОВА

 
фото Херсонської ОВА

Дослівно: "Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.

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Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці".

Деталі: В ОВА нагадали, що мінна небезпека в області залишається надзвичайно високою й закликали пересуватися тільки тими маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки.

Теми: Херсонська областьмінування
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