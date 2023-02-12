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На Херсонщине гражданское авто наехало на мину: двое погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 15:12
На Херсонщине гражданское авто наехало на мину: двое погибших
авто, подорвавшееся на мине, фото Херсонской ОГА

На Херсонщине в результате подрыва гражданского автомобиля на вражеской мине погибли двое мужчин.

Источник: Херсонская ОГА

 
фото Херсонской ОВА

Дословно: "Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин.

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Машина с гражданскими наткнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте".

Детали: В ОВА напомнили, что минная опасность в области остается чрезвычайно высокой и призвали передвигаться только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники.

Темы: Херсонская областьминирование
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