На Херсонщине гражданское авто наехало на мину: двое погибших

На Херсонщине в результате подрыва гражданского автомобиля на вражеской мине погибли двое мужчин.

Источник: Херсонская ОГА

фото Херсонской ОВА

Дословно: "Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин.

Машина с гражданскими наткнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте".

Детали: В ОВА напомнили, что минная опасность в области остается чрезвычайно высокой и призвали передвигаться только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники.