На Херсонщине гражданское авто наехало на мину: двое погибших
Воскресенье, 12 февраля 2023, 15:12
На Херсонщине в результате подрыва гражданского автомобиля на вражеской мине погибли двое мужчин.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин.
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Машина с гражданскими наткнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте".
Детали: В ОВА напомнили, что минная опасность в области остается чрезвычайно высокой и призвали передвигаться только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники.