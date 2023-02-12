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ГУР: Окупанти імовірно залучають курдських найманців до атак "Шахедами" по Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 15:23
ГУР: Окупанти імовірно залучають курдських найманців до атак Шахедами по Україні
скріншот відео ГУР

Для організації атаки дронів по території України 10 лютого окупанти імовірно залучили іноземних найманців.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

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Деталі: ГУР оприлюднило перехоплення розмов окупантів під час масованої атаки української території дронами-камікадзе 10 лютого.

Дослівно: "Це короткий діалог двох операторів "Shahed", які уточнюють координати цілі. При цьому співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі.

Тобто командування окупаційних військ залучає до атак по території України не тільки іранських інструкторів, які навчають росіян використанню дронів. Це перехоплення може свідчити про те, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання "Shahed".

ВІДЕО ДНЯ

Під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців".

Теми: розвідкабезпілотникивійна
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