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ГУР: Оккупанты вероятно привлекают курдских наемников к атакам "Шахедами" по Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 16:23
скриншот видео ГУР

Для организации атаки дронов по территории Украины 10 февраля оккупанты предположительно привлекли иностранных наемников.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: ГУР обнародовало перехват разговоров оккупантов во время массированной атаки украинской территории дронами-камикадзе 10 февраля.

Дословно: "Это короткий диалог двух операторов "Shahed", которые уточняют координаты цели. При этом собеседники общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси.

То есть командование оккупационных войск привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают россиян использованию дронов. Этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне рашистов также воюют курдские наемники, которые имеют опыт боевого использования "Shahed".

Во время проведения своих операций в Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, которые состояли из курдских и афганских наемников".

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Темы: разведкабеспилотникивойна
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