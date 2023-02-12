Кількість жертв землетрусів у Туреччині й Сирії зросла до 33 тисяч

Кількість жертв землетрусу, що стався в Туреччині та Сирії у неділю зросла до 33 тисяч, при цьому ООН попереджає, що остаточне число може подвоїтися.

Про це пише "Європейська правда".

За останніми даними турецького Управління з питань надзвичайних ситуацій, 29 605 людей загинули в Туреччині. Ще 3 574 людей загинули у Сирії.

Таким чином загальна кількість загиблих перевищила 33 тисячі, повідомляє Agence France-Presse.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс очікує, що кількість загиблих в результаті потужних землетрусів у Туреччині та Сирії, ймовірно, зросте удвічі або й більше у порівнянні з теперішнім рівнем.

6 лютого серія сильних землетрусів вразила південь Туреччини та північ Сирії, а потім відбулися сотні подальших поштовхів. Команди рятувальників досі шукають тих, хто вижив.