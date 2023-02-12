Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до 33 тысяч

Количество жертв землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии в воскресенье возросло до 33 тысяч, при этом ООН предупреждает, что окончательное число может удвоиться.

Об этом пишет "Европейская правда".

По последним данным турецкого Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 605 человек погибли в Турции. Еще 3 574 человека погибли в Сирии.

Таким образом общее количество погибших превысило 33 тысячи, сообщает Agence France-Presse.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ожидает, что количество погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, возрастет вдвое или даже больше по сравнению с нынешним уровнем.

6 февраля серия сильных землетрясений поразила юг Турции и север Сирии, а затем произошли сотни последующих толчков. Команды спасателей до сих пор ищут тех, кто выжил.