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"Лютий буде вирішальним": ГУР опублікувало розмову окупанта

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 17:31
Лютий буде вирішальним: ГУР опублікувало розмову окупанта
скріншот відео ГУР

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови російського мобілізованого з дружиною, де той скаржиться, що у відпустку можуть відпустити через пів року-рік, і каже, що лютий буде вирішальним місяцем у війні.

Джерело: ГУР

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Пряма мова окупанта: "Хлопці кажуть, що в лютому місяці буде вирішальний місяць, тому що війська стягнули. Наші війська стягнули, нову техніку всюди підігнали, хохли підігнали всюди техніку. Буде, напевно, вирішальний місяць. Або ми всіх переможемо, або ми обісремося, і буде продовження війни".

Деталі: Мобілізований окупант також скаржиться, що їх змушують підписувати контракт.

"І по мобілізованих сказали, через пів року, може через рік відпустять у відпустку, можливо, кого-небудь, а так до кінця військової операції. ...Навіть контрактників не хочуть відпускати. Хочеш правду скажу? Загалом, один результат. Ну як, два, є два шляхи: один шлях – це в труні, і другий – наприкінці всієї війни, коли вона закінчиться, можливо, прийду", – каже він дружині.

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Теми: розвідкаРосіявійна
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