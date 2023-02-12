Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Февраль будет решающим": ГУР опубликовало разговор оккупанта

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 18:31
скриншот видео ГУР

Главное управление разведки опубликовало перехват разговора российского мобилизованного с женой, где тот жалуется, что в отпуск могут отпустить через полгода-год и говорит, что февраль будет решающим месяцем в войне.

Источник: ГУР

Прямая речь оккупанта: "Парнишки говорят, что в феврале месяце будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали, хохлы подогнали везде технику. Будет, наверно, решающий месяц. Либо мы всех победим, либо мы обосремся, и будет продолжение войны".

Детали: Мобилизованный оккупант также жалуется, что их заставляют подписывать контракт.

"И по мобилизованным сказали, через полгода, может через год отпустят в отпуск, может быть, кого-нибудь, а так до конца военной операции. …Даже контрактников не хотят отпускать. Хочешь правду скажу? В общем, один исход. Ну как, два, есть два пути: один путь – это в гробу, и второй – в конце всей войны, когда она закончится, может быть, приду", - говорит он жене.

Читайте УП В Google News

Темы: разведкаРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

После атак на энергосистему россияне хотят лишить часть украинцев воды – Шмыгаль

видеоОдессита жестко задержал военкомат посреди улицы: ОК "Юг" говорит, виновных накажут

Резников: Украинцев на новой технике будут готовить целыми подразделениями для освобождения территорий

МИД подтвердил гибель пяти украинцев из-за землетрясения в Турции

Кабмин назначил Резникову нового первого заместителя

РФ снова выпустила воздушные шары, ситуацию контролирует ПВО Украины

Все новости...
разведка
ГУР: Оккупанты вероятно привлекают курдских наемников к атакам "Шахедами" по Украине
В ГУР считают, что Россия отсрочит вторую волну мобилизации
Британская разведка назвала причины огромных потерь российской армии
Последние новости
19:10
В Молдове назвали причину временного закрытия авиапространства
19:04
Главный врач Национального института рака ушел с должности
18:57
Минфин продал ОВГЗ на 11,4 миллиарда: ставки по двух видов бумаг снизили
18:51
Блащак: танки Leopard поедут в Украину в марте
18:41
ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами, РФ сбросила аэрозольные гранаты в Донецкой области – Генштаб
18:41
Дети из Ровенской области скользили по замерзшему водоему для видео: на родителей составили протокол
18:38
Угрозы российского нападения на Киев сейчас нет – генерал Милли
18:32
Большинство населения в 28 странах мира настаивает на поддержке Украины - опрос
18:30
Украина и Румыния будут взаимно признавать документы об образовании – МОН
18:26
Генерал США: Украина не будет сдавать Бахмут, боевые действия там прекратятся после поражения россиян
Все новости...