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"Февраль будет решающим": ГУР опубликовало разговор оккупанта

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 17:31
Февраль будет решающим: ГУР опубликовало разговор оккупанта
скриншот видео ГУР

Главное управление разведки опубликовало перехват разговора российского мобилизованного с женой, где тот жалуется, что в отпуск могут отпустить через полгода-год и говорит, что февраль будет решающим месяцем в войне.

Источник: ГУР

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Прямая речь оккупанта: "Парнишки говорят, что в феврале месяце будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали, хохлы подогнали везде технику. Будет, наверно, решающий месяц. Либо мы всех победим, либо мы обосремся, и будет продолжение войны".

Детали: Мобилизованный оккупант также жалуется, что их заставляют подписывать контракт.

"И по мобилизованным сказали, через полгода, может через год отпустят в отпуск, может быть, кого-нибудь, а так до конца военной операции. …Даже контрактников не хотят отпускать. Хочешь правду скажу? В общем, один исход. Ну как, два, есть два пути: один путь – это в гробу, и второй – в конце всей войны, когда она закончится, может быть, приду", - говорит он жене.

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Темы: разведкаРосcиявойна
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