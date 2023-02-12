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Дуда допустив перемогу Путіна, якщо Захід зволікатиме зі зброєю

"Європейська правда"Неділя, 12 лютого 2023, 17:39
Дуда допустив перемогу Путіна, якщо Захід зволікатиме зі зброєю
Анджей Дуда, фото з Facebook

Україна терміново має отримати військову техніку від своїх західних союзників у найближчі тижні, в іншому разі росіяни можуть виграти війну.

Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю виданню Le Figaro, його текст оприлюднила адміністрація польського президента, пише "Європейська правда".

На запитання, чи можуть росіяни все-таки виграти війну, Дуда допустив, що це можливо, якщо Україна не отримає допомогу дуже терміново. 

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"У них немає сучасної військової інфраструктури, але у них є люди! Якщо ми не надішлемо військову техніку в Україну в найближчі тижні, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться", - сказав президент Польщі.

Водночас, Дуда нагадав, що потенційний напад Росії на Польщу був би нападом Росії на НАТО. 

"Коли Сполучені Штати зазнали нападу в 2001 році, усі союзники виступили на боці американців, щоб боротися з терористами. Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, якою б вона не була, відповідь була б однаковою: швидкою та рішучою", - сказав він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами ЄС минулого тижня передав списки побажань щодо нових поставок озброєнь.

Водночас, за повідомленнями ЗМІ, лідери держав Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі не дали Зеленському зобов’язань щодо надання бойової авіації, хоча український президент на такі домовленості натякав.

Теми: Польщавійна
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