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Дуда допустил победу Путина, если Запад будет медлить с оружием

"Европейская правда"Воскресенье, 12 февраля 2023, 18:39
Анджей Дуда, фото из Facebook

Украина срочно должна получить военную технику от своих западных союзников в ближайшие недели, в противном случае россияне могут выиграть войну.

Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro, его текст обнародовала администрация польского президента, пишет "Европейская правда".

На вопрос, могут ли россияне все-таки выиграть войну, Дуда допустил, что это возможно, если Украина не получит помощь очень срочно. 

"У них нет современной военной инфраструктуры, но у них есть люди! Если мы не пришлем военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", - сказал президент Польши.

В то же время, Дуда напомнил, что потенциальное нападение России на Польшу было бы нападением России на НАТО. 

"Когда Соединенные Штаты подверглись нападению в 2001 году, все союзники выступили на стороне американцев, чтобы бороться с террористами. Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, какой бы она ни была, ответ был бы одинаковым: быстрым и решительным", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС на прошлой неделе передал списки пожеланий относительно новых поставок вооружений.

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В то же время, по сообщениям СМИ, лидеры государств Европейского Союза во время саммита в Брюсселе не дали Зеленскому обязательств по предоставлению боевой авиации, хотя украинский президент на такие договоренности намекал.

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Темы: Польшавойна
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