ЗМІ з’ясували, як Іран доправляв бойові безпілотники в Росію

Іран використовував човни та державну авіакомпанію для перевезення нових типів безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії до Росії для використання у війні проти України.

Про це довідалось видання The Guardian від своїх джерел в Ірані, пише "Європейська правда".

Видання пише про партію з 18 безпілотників, які були доставлені ВМС Росії після того, як російські офіцери та техніки здійснили спеціальний візит до Тегерана в листопаді, де їм продемонстрували повний спектр іранських технологій.

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Тоді російська делегація у складі 10 осіб обрала шість безпілотників "Мохаджер-6", які мають дальність польоту близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом, а також 12 безпілотників "Шахед-191" і "Шахед-129".

За словами джерел, більшість безпілотників, відправлених до Росії, таємно забрало іранське судно з бази на узбережжі Каспійського моря. Потім у морі безпілотники були передані російському військовому катеру.

Інші безпілотники відправляли державною іранською авіакомпанією, додали джерела.

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Іран та Росія мають вихід до Каспійського моря, що робить фізичну передачу між ними відносно простою.

Іран також направив до Москви технічних фахівців для допомоги ввести безпілотники в експлуатацію. Джерела розповіли, що на один безпілотник припадало по три іранських спеціалісти - загалом 54 - які допомагали інтегрувати апарати в російську армію.

Безпілотники були виготовлені на тому самому військовому заводі в центральному місті Ісфахан, який 28 січня був обстріляний ізраїльським дроном.

За даними британської дослідницької організації Conflict Armament Research, існують докази того, що Іран модифікує свої безпілотники, які передає Росії, аби бойова частина могла завдати максимальної шкоди інфраструктурним об'єктам в Україні.