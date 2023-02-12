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СМИ выяснили, как Иран доставлял боевые беспилотники в Россию

"Европейская правда"Воскресенье, 12 февраля 2023, 19:06
остатки иранского дрона в Киеве, фото Getty Images

Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для перевозки новых типов беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия в Россию для использования в войне против Украины.

Об этом узнало издание The Guardian от своих источников в Иране, пишет "Европейская правда".

Издание пишет о партии из 18 беспилотников, которые были доставлены ВМС России после того, как российские офицеры и техники совершили специальный визит в Тегеран в ноябре, где им продемонстрировали полный спектр иранских технологий.

Тогда российская делегация в составе 10 человек выбрала шесть беспилотников "Мохаджер-6", которые имеют дальность полета около 200 км и несут по две ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников "Шахед-191" и "Шахед-129".

По словам источников, большинство беспилотников, отправленных в Россию, тайно забрало иранское судно с базы на побережье Каспийского моря. Затем в море беспилотники были переданы российскому военному катеру. 

Другие беспилотники отправляли государственной иранской авиакомпанией, добавили источники.

Иран и Россия имеют выход к Каспийскому морю, что делает физическую передачу между ними относительно простой.

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Иран также направил в Москву технических специалистов для помощи ввести беспилотники в эксплуатацию. Источники рассказали, что на один беспилотник приходилось по три иранских специалиста - всего 54 - которые помогали интегрировать аппараты в российскую армию.

Беспилотники были изготовлены на том же военном заводе в центральном городе Исфахан, который 28 января был обстрелян израильским дроном. 

По данным британской исследовательской организации Conflict Armament Research, существуют доказательства того, что Иран модифицирует свои беспилотники, которые передает России, чтобы боевая часть могла нанести максимальный ущерб инфраструктурным объектам в Украине.

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Темы: ИранРосcиябеспилотники
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