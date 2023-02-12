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У Бердянську окупанти пострілами розігнали пенсіонерів, які добивалися виплат

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 19:25
Бердянськ, скріншот deepstatemap

У Бердянську Запорізької області окупаційна "міліція" пострілами розігнала пенсіонерів, які виламали двері поштового відділення.

Джерело: Бердянська міська військова адміністрація

Дослівно: "Окупанти заборонили гривню, тож люди в Бердянську вимушені брати їхні рублі, аби вижити. Оскільки жодної налагодженої системи на тимчасово окупованих територіях немає і бути не може, бердянцям доводиться днями стояти в чергах, аби отримати виплати чи сплатити за послуги.

Вчора, 11 лютого, у поштовому відділенні на вулиці Довганюка пенсіонери, щоб отримати 10 тисяч рублів виплат, займали чергу з опівночі.

Вранці утворилася тиснява, і люди виламали двері поштового відділення. У підсумку приїхала так звана "міліція" і почала розганяти пенсіонерів пострілами в повітря".

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Теми: Бердянськокупаціяпенсії
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