В Бердянске оккупанты выстрелами разогнали пенсионеров, добивавшихся выплат

В Бердянске Запорожской области оккупационная "милиция" выстрелами разогнала пенсионеров, которые выломали двери почтового отделения.

Источник: Бердянская городская военная администрация

Дословно: "Оккупанты запретили гривну, поэтому люди в Бердянске вынуждены брать их рубли, чтобы выжить. Поскольку никакой отлаженной системы на временно оккупированных территориях нет и быть не может, бердянцам приходится днями стоять в очередях, чтобы получить выплаты или оплатить услуги.

Вчера, 11 февраля, в почтовом отделении на улице Довганюка пенсионеры, чтобы получить 10 тысяч рублей выплат, занимали очередь с полуночи.

Утром образовалась давка, и люди выломали двери почтового отделения. В итоге приехала так называемая "милиция" и начала разгонять пенсионеров выстрелами в воздух".