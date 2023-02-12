Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бердянске оккупанты выстрелами разогнали пенсионеров, добивавшихся выплат

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 19:25
Бердянск, скриншот deepstatemap

В Бердянске Запорожской области оккупационная "милиция" выстрелами разогнала пенсионеров, которые выломали двери почтового отделения.

Источник: Бердянская городская военная администрация

Дословно: "Оккупанты запретили гривну, поэтому люди в Бердянске вынуждены брать их рубли, чтобы выжить. Поскольку никакой отлаженной системы на временно оккупированных территориях нет и быть не может, бердянцам приходится днями стоять в очередях, чтобы получить выплаты или оплатить услуги.

Вчера, 11 февраля, в почтовом отделении на улице Довганюка пенсионеры, чтобы получить 10 тысяч рублей выплат, занимали очередь с полуночи.

Утром образовалась давка, и люди выломали двери почтового отделения. В итоге приехала так называемая "милиция" и начала разгонять пенсионеров выстрелами в воздух".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: Бердянскоккупацияпенсии
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Из Бахмута выходить никто не собирается, десантуру россиян хорошо "покусали" – лейтенант Назаренко

В Молдове назвали причину временного закрытия авиапространства

После атак на энергосистему россияне хотят лишить часть украинцев воды – Шмыгаль

видеоОдессита жестко задержал военкомат посреди улицы. ОК "Юг" говорит: виновных накажут

Резников: Украинцев на новой технике будут готовить целыми подразделениями для освобождения территорий

МИД подтвердил гибель пяти украинцев из-за землетрясения в Турции

Все новости...
Бердянск
В Бердянске было попадание в аэродром, уничтожено 100 оккупантов – ГВА
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы в центре города
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, сообщают о работе ПВО
Последние новости
20:31
Как пережить праздник: 10 вопросов психологу о Дне святого Валентина
20:30
Путин просчитался на каждом шагу в своей войне – Остин
20:09
ЕС предложил расширить мобильный роуминг на Украину
20:06
Для украинцев в Дании, которые хотят создать собственный бизнес, запустили образовательный курс
19:58
Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 41 тысячу
19:44
Из Бахмута выходить никто не собирается, десантуру россиян хорошо "покусали" – лейтенант Назаренко
19:31
В Украине хотят создать минимальный запас нефти и топлива
19:10
В Молдове назвали причину временного закрытия авиапространства
19:04
Главный врач Национального института рака ушел с должности
18:57
Минфин продал ОВГЗ на 11,4 миллиарда: ставки по двух видов бумаг снизили
Все новости...