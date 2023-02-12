У Києві й 3 областях в понеділок знову не планують відключень – ДТЕК

У понеділок другий день поспіль у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не планують обмежувати електропостачання.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.

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Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків".

Що передувало: Внаслідок зменшення споживання на вихідних та введення в роботу двох блоків АЕС ліміти для областей на неділю, 12 лютого, не доводились.

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Водночас виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що зростання споживання електроенергії через початок робочого тижня призведе до повернення графіків обмеження електропостачання.