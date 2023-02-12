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У Києві й 3 областях в понеділок знову не планують відключень – ДТЕК

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 19:44
ілюстративне фото Getty Images

У понеділок другий день поспіль у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не планують обмежувати електропостачання.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.

Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків".

Що передувало: Внаслідок зменшення споживання на вихідних та введення в роботу двох блоків АЕС ліміти для областей на неділю, 12 лютого, не доводились

Водночас виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що зростання споживання електроенергії через початок робочого тижня призведе до повернення графіків обмеження електропостачання

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Теми: електроенергія
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