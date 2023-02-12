Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві й 3 областях в понеділок знову не планують відключень – ДТЕК

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 18:44
У Києві й 3 областях в понеділок знову не планують відключень – ДТЕК
ілюстративне фото Getty Images

У понеділок другий день поспіль у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не планують обмежувати електропостачання.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.

Реклама:

Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків".

Що передувало: Внаслідок зменшення споживання на вихідних та введення в роботу двох блоків АЕС ліміти для областей на неділю, 12 лютого, не доводились

ВІДЕО ДНЯ

Водночас виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що зростання споживання електроенергії через початок робочого тижня призведе до повернення графіків обмеження електропостачання

Теми: електроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
електроенергія
Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію
Держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації – ЗМІ
У Росії віялові відключення електроенергії, РФ обмежила перетоки в Китай
Останні новини
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
Усі новини...
Реклама: