В Киеве и 3 областях в понедельник снова не планируют отключений – ДТЭК

В понедельник второй день подряд в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.

Источник: ДТЭК

Дословно: "На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.

Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационных графиков".

Что предшествовало: Вследствие уменьшения потребления на выходных и введения в работу двух блоков АЭС лимиты для областей на воскресенье, 12 февраля, не доводились.

Вместе с тем, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что рост потребления электроэнергии из-за начала рабочей недели приведет к возвращению графиков ограничения электроснабжения.