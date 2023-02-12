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В Киеве и 3 областях в понедельник снова не планируют отключений – ДТЭК

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 18:44
В Киеве и 3 областях в понедельник снова не планируют отключений – ДТЭК
иллюстративное фото Getty Images

В понедельник второй день подряд в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.

Источник: ДТЭК

Дословно: "На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.

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Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационных графиков".

Что предшествовало: Вследствие уменьшения потребления на выходных и введения в работу двух блоков АЭС лимиты для областей на воскресенье, 12 февраля, не доводились.

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Вместе с тем, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что рост потребления электроэнергии из-за начала рабочей недели приведет к возвращению графиков ограничения электроснабжения.

Темы: электроэнергия
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