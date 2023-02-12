Херсонську громаду в неділю обстріляли 20 разів, постраждалий у важкому стані

У неділю російські війська 20 разів обстріляли Херсонську громаду, постраждалого чоловіка госпіталізовано у важкому стані.

Джерело: Херсонська міська рада

Дослівно: "Протягом 12 лютого російська армія 20 разів обстріляла Херсонську громаду. Постраждала одна людина – чоловіка госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

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Під обстрілами перебувала Антонівка, мкрн Острів та центр міста.

Зокрема, ворог обстрілами пошкодив будівлю ККЗ "Ювілейний", обстріляв Херсонський морський порт, площу Свободи. Пошкоджені приватні будинки".

Деталі: У міськради додали, що загалом із 20 листопада територія Херсонської громади була обстріляна 1991 раз. 80 людей з того часу загинуло, 222 – постраждали.

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Що передувало: Раніше повідомлялося, що російські окупанти вранці 12 лютого обстріляли центр Херсона та завдали удару по будівлі облдержадміністрації.