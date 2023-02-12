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Херсонскую общину в воскресенье обстреляли 20 раз, пострадавший в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 23:16
последствия обстрела Херсонской общины, фото горсовета

В воскресенье российские войска 20 раз обстреляли Херсонскую общину, пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Источник: Херсонский городской совет

Дословно: "В течение 12 февраля российская армия 20 раз обстреляла Херсонскую общину. Пострадал один человек – мужчина госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Под обстрелами находилась Антоновка, мкрн Остров и центр города.

В частности, враг обстрелами повредил здание ККЗ "Юбилейный", обстрелял Херсонский морской порт, площадь Свободы. Повреждены частные дома".

Детали: В горсовете добавили, что всего с 20 ноября территория Херсонской общины была обстреляна 1991 раз. 80 человек с тех пор погибли, 222 – пострадали.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что российские оккупанты утром 12 февраля обстреляли центр Херсона и нанесли удар по зданию облгосадминистрации.

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойна
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