Херсонскую общину в воскресенье обстреляли 20 раз, пострадавший в тяжелом состоянии

В воскресенье российские войска 20 раз обстреляли Херсонскую общину, пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Источник: Херсонский городской совет

Дословно: "В течение 12 февраля российская армия 20 раз обстреляла Херсонскую общину. Пострадал один человек – мужчина госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Под обстрелами находилась Антоновка, мкрн Остров и центр города.

В частности, враг обстрелами повредил здание ККЗ "Юбилейный", обстрелял Херсонский морской порт, площадь Свободы. Повреждены частные дома".

Детали: В горсовете добавили, что всего с 20 ноября территория Херсонской общины была обстреляна 1991 раз. 80 человек с тех пор погибли, 222 – пострадали.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что российские оккупанты утром 12 февраля обстреляли центр Херсона и нанесли удар по зданию облгосадминистрации.