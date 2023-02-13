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Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 34 тисячі

Ольга Глущенко Понеділок, 13 лютого 2023, 00:18
Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 34 тисячі
ФОТО: GETTY IMAGES

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії після землетрусу, що стався в понеділок, сягнула щонайменше 34 179 осіб.

Джерело: CNN із посиланням на турецький центр з координації надзвичайних ситуацій SAKOM і Міністерство охорони здоров'я Уряду порятунку Сирії

Деталі: Згідно з даними SAKOM, кількість загиблих у Туреччині сягнула 29 605 осіб.

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Підтверджена кількість загиблих в Сирії становить 4 574 людини.

Що передувало: 6 лютого серія сильних землетрусів вразила південь Туреччини та північ Сирії, а потім відбулися сотні подальших поштовхів. Команди рятувальників досі шукають тих, хто вижив.

Теми: Туреччинастихійне лихоСирія
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