Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 34 тысячи
Понедельник, 13 февраля 2023, 01:18
Количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего в понедельник, достигло по меньшей мере 34 179 человек.
Источник: CNN со ссылкой на турецкий центр по координации чрезвычайных ситуаций SAKOM и Министерство здравоохранения Правительства спасения Сирии
Детали: Согласно данным SAKOM, количество погибших в Турции достигло 29 605 человек.
Подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4 574 человека.
Что предшествовало: 6 февраля серия сильных землетрясений поразила юг Турции и север Сирии, а затем произошли сотни последующих толчков. Команды спасателей до сих пор ищут тех, кто выжил.
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