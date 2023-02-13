Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 34 тысячи

Количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего в понедельник, достигло по меньшей мере 34 179 человек.

Источник: CNN со ссылкой на турецкий центр по координации чрезвычайных ситуаций SAKOM и Министерство здравоохранения Правительства спасения Сирии

Детали: Согласно данным SAKOM, количество погибших в Турции достигло 29 605 человек.

Реклама:

Подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4 574 человека.

Что предшествовало: 6 февраля серия сильных землетрясений поразила юг Турции и север Сирии, а затем произошли сотни последующих толчков. Команды спасателей до сих пор ищут тех, кто выжил.