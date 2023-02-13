"Зернова угода": з портів України відправили понад 21 млн тонн продовольства
Понеділок, 13 лютого 2023, 04:38
Від початку Чорноморської зернової угоди з портів України вивезли понад 21 млн тонн сільськогосподарської продукції.
Джерело: дані ООН
Деталі: Згідно з даними, було вивезено 21 043 307 тонн продовольства, зокрема:
- 47% кукурудзи
- 29% пшениці
- 5% соняшникової олії і шроту.
Інші вантажі складають 14%.
За географічним розподілом серед отримувачів вантажів:
- Китай (4,2 млн тонн)
- Іспанія (3,8 млн)
- Туреччина (2,4 млн)
- Нідерланди (1,2 млн)
- Єгипет (724,7 тис. тонн).
За даними ООН, 12 лютого з українських портів вийшли чотири судна з продовольством.