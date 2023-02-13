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"Зернова угода": з портів України відправили понад 21 млн тонн продовольства

Ольга Глущенко Понеділок, 13 лютого 2023, 04:38
баржа з українським зерном, Getty Images

Від початку Чорноморської зернової угоди з портів України вивезли понад 21 млн тонн сільськогосподарської продукції.

Джерело: дані ООН

Деталі: Згідно з даними, було вивезено 21 043 307 тонн продовольства, зокрема:

  • 47% кукурудзи
  • 29% пшениці
  • 5% соняшникової олії і шроту.

Інші вантажі складають 14%.

За географічним розподілом серед отримувачів вантажів:

  • Китай (4,2 млн тонн)
  • Іспанія (3,8 млн)
  • Туреччина (2,4 млн)
  • Нідерланди (1,2 млн)
  • Єгипет (724,7 тис. тонн).

За даними ООН, 12 лютого з українських портів вийшли чотири судна з продовольством.

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Теми: зернопортивійна
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