"Зерновое соглашение": из портов Украины отправили более 21 млн тонн продовольствия
Понедельник, 13 февраля 2023, 03:38
С начала Черноморского зернового соглашения из портов Украины вывезли более 21 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
Источник: данные ООН
Детали: Согласно данным, было вывезено 21 043 307 тонн продовольствия, в частности:
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- 47% кукурузы
- 29% пшеницы
- 5% подсолнечного масла и шрота.
Другие грузы составляют 14%.
По географическому распределению среди получателей грузов:
- Китай (4,2 млн тонн)
- Испания (3,8 млн)
- Турция (2,4 млн)
- Нидерланды (1,2 млн)
- Египет (724,7 тыс. тонн).
По данным ООН, 12 февраля из украинских портов вышли четыре судна с продовольствием.
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