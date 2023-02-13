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"Зерновое соглашение": из портов Украины отправили более 21 млн тонн продовольствия

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 04:38
баржа с украинским зерном, Getty Images

С начала Черноморского зернового соглашения из портов Украины вывезли более 21 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

Источник: данные ООН

Детали: Согласно данным, было вывезено 21 043 307 тонн продовольствия, в частности:

  • 47% кукурузы
  • 29% пшеницы
  • 5% подсолнечного масла и шрота.

Другие грузы составляют 14%.

По географическому распределению среди получателей грузов:

  • Китай (4,2 млн тонн)
  • Испания (3,8 млн)
  • Турция (2,4 млн)
  • Нидерланды (1,2 млн)
  • Египет (724,7 тыс. тонн).

По данным ООН, 12 февраля из украинских портов вышли четыре судна с продовольствием.

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Темы: зернопортывойна
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