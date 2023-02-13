ISW з’ясував, як Кремль маніпулює наративом про загрозу безпеці РФ від західної зброї

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували інформаційні кампанії Кремля про загрозу безпеці Росії від західної зброї, спрямовані на те, щоб стримувати чи уповільнювати підтримку України.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті помітили, що Росія відновила здатність проводити окремі інформаційні кампанії на підтримку конкретних стратегічних цілей і пристосовувати ці кампанії для пом'якшення невдач на полі бою і створення умов для майбутніх запланованих операцій.

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Аналітики нагадали, до яких маніпуляцій вдавалася російська влада, зокрема і президент РФ, аби стримувати чи уповільнювати "надання Заходом підтримки Україні".

"Ці російські інформаційні кампанії були безперервними у своєму прагненні досягти спільної мети – перешкодити західній підтримці України, незалежно від умов на полі бою", – зазначають експерти.

На їхню думку, Росія формує інформаційний простір під час підготовки до наступальних операцій, щоб перешкодити Україні утримати ініціативу на полі бою або підготуватися до наступу.

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Росія також використовує інформаційні кампанії, щоб утримати Захід від підтримки контрнаступальних зусиль України та використання російських військових невдач.

Крім того, Росія використовує наратив про те, що Україна не здатна перемогти Росію через нерівність сил між двома державами, щоб пом'якшити серйозні російські невдачі або нездатність Росії досягти швидких успіхів у великих наступальних операціях.

Нагадали в інституті і про просування Росією наративу про "другу армію світу", а також переформатування інформаційних операцій після невдач РФ на полі бою. Крім того, аналітики вказали і на той момент, коли російська влада залякувала ризиком ядерної ескалації.

У звіті зауважують: "Тепер зрозуміло, що російська інформаційна кампанія, зосереджена на мирних переговорах, яка посилилася в грудні 2022 року, мала на меті, серед іншого, затримати надання західних танків та іншого сучасного обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів, щоб створити умови для власних запланованих наступальних дій Росії".

Також аналітики запевняють, що Росія продовжує докладати зусиль до формування громадської думки щодо надання Заходом Україні далекобійної зброї і танків, поширюючи наратив про те, що Україна навмисно погрожуватиме Росії цією зброєю замість того, щоб найперше приділяти увагу звільненню своїх окупованих Росією територій.

Кремлівські чиновники продовжують підтримувати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем дальнього радіусу дії і танків Leopard становить якусь нову загрозу російській безпеці.

У звіті приходять до висновку: мета цієї російської інформаційної кампанії подвійна: по-перше, затримати прибуття західних танків на якомога довший термін, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій Росії, а по-друге, зірвати вироблення послідовного західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь - те, що Захід врешті-решт буде змушений зробити, оскільки він вичерпав свої запаси озброєнь радянських часів і не може виробляти або купувати нові.

Експерти зазначають, що Кремль відновлює наратив про перебільшення російських перемог на фронті, з огляду на триваючі наступи на Бахмут і Лиман.

У ISW припускають, Кремль, схоже, розробляє й інші наративи: націоналістично налаштовані чиновники виступають з "ядерними погрозами" у відповідь на нещодавні обіцянки Заходу щодо надання зброї та її передачі.

Аналітики вважають, що всі ці інформаційні кампанії підтримуватимуть стратегічні цілі Кремля, спрямовані на розкол між Заходом і Україною, стримування або затримку надання західних матеріальних засобів, а також на загальний підрив підтримки України з боку Заходу і згуртованості західної коаліції.

"Путін працює над відновленням своїх можливостей у цій сфері і досягає обмежених, але важливих успіхів, особливо коли йому вдається формувати інформаційні кампанії, які резонують з дискусіями і побоюваннями, що вже відчутні на Заході", – ідеться у звіті інституту.

Ключові висновки ISW за 12 лютого: