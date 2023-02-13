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Cайти НАТО зазнали кібератаки

Понеділок, 13 лютого 2023, 07:50
Прапор НАТО. Фото Getty Images

Cайти НАТО у неділю 12 лютого зазнали кібератаки, ймовірно російських хакерів.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У неділю в соцмережах почали поширювати інформацію, що пов’язана з РФ хакерська група Killnet нібито анонсувала кібератаку на сайти Альянсу, та що сайт штаб-квартири Сил спецоперацій (NSHQ) перестав відкриватися.

Речниця підтвердила у коментарі dpa, що фахівці Альянсу "розбираються з інцидентом, спрямованим проти кількох сайтів".  

На офіційних сторінках Альянсу після того не публікували жодних заяв у зв’язку з інцидентом.

Основний сайт Північноатлантичного альянсу на цей час працює, як і сайт Парламентської асамблеї НАТО, а сайт NSHQ, схоже, недоступний. 

Згадана хакерська група відома серією кібератак проти багатьох країн Європи. 

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Теми: НАТОкібербезпека
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