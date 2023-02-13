Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Cайти НАТО зазнали кібератаки

Понеділок, 13 лютого 2023, 06:50
Cайти НАТО зазнали кібератаки
Прапор НАТО. Фото Getty Images

Cайти НАТО у неділю 12 лютого зазнали кібератаки, ймовірно російських хакерів.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У неділю в соцмережах почали поширювати інформацію, що пов’язана з РФ хакерська група Killnet нібито анонсувала кібератаку на сайти Альянсу, та що сайт штаб-квартири Сил спецоперацій (NSHQ) перестав відкриватися.

Реклама:

Речниця підтвердила у коментарі dpa, що фахівці Альянсу "розбираються з інцидентом, спрямованим проти кількох сайтів".  

На офіційних сторінках Альянсу після того не публікували жодних заяв у зв’язку з інцидентом.

Основний сайт Північноатлантичного альянсу на цей час працює, як і сайт Парламентської асамблеї НАТО, а сайт NSHQ, схоже, недоступний. 

ВІДЕО ДНЯ

Згадана хакерська група відома серією кібератак проти багатьох країн Європи. 

Теми: НАТОкібербезпека
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
НАТО
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
Усі новини...
Реклама: