Cайти НАТО зазнали кібератаки
Cайти НАТО у неділю 12 лютого зазнали кібератаки, ймовірно російських хакерів.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
У неділю в соцмережах почали поширювати інформацію, що пов’язана з РФ хакерська група Killnet нібито анонсувала кібератаку на сайти Альянсу, та що сайт штаб-квартири Сил спецоперацій (NSHQ) перестав відкриватися.
Речниця підтвердила у коментарі dpa, що фахівці Альянсу "розбираються з інцидентом, спрямованим проти кількох сайтів".
На офіційних сторінках Альянсу після того не публікували жодних заяв у зв’язку з інцидентом.
Основний сайт Північноатлантичного альянсу на цей час працює, як і сайт Парламентської асамблеї НАТО, а сайт NSHQ, схоже, недоступний.
Згадана хакерська група відома серією кібератак проти багатьох країн Європи.