Cайти НАТО зазнали кібератаки

Cайти НАТО у неділю 12 лютого зазнали кібератаки, ймовірно російських хакерів.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У неділю в соцмережах почали поширювати інформацію, що пов’язана з РФ хакерська група Killnet нібито анонсувала кібератаку на сайти Альянсу, та що сайт штаб-квартири Сил спецоперацій (NSHQ) перестав відкриватися.

Реклама:

Речниця підтвердила у коментарі dpa, що фахівці Альянсу "розбираються з інцидентом, спрямованим проти кількох сайтів".

На офіційних сторінках Альянсу після того не публікували жодних заяв у зв’язку з інцидентом.

Основний сайт Північноатлантичного альянсу на цей час працює, як і сайт Парламентської асамблеї НАТО, а сайт NSHQ, схоже, недоступний.

ВІДЕО ДНЯ

Згадана хакерська група відома серією кібератак проти багатьох країн Європи.