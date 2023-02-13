Сайты НАТО подверглись кибератаке

Сайты НАТО в воскресенье 12 февраля подверглись кибератаке, вероятно российских хакеров.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

В воскресенье в соцсетях начали распространять информацию, что связанная с РФ хакерская группа Killnet якобы анонсировала кибератаку на сайты Альянса, и что сайт штаб-квартиры Сил спецопераций (NSHQ) перестал открываться.

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Пресс-секретарь подтвердила в комментарии dpa, что специалисты Альянса "разбираются с инцидентом, направленным против нескольких сайтов".

На официальных страницах Альянса после этого не публиковали никаких заявлений в связи с инцидентом.

Основной сайт Североатлантического альянса в настоящее время работает, как и Парламентской ассамблеи НАТО, а сайт NSHQ, похоже, недоступен.

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Упомянутая хакерская группа известна серией кибератак против многих стран Европы.