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США закликали своїх громадян негайно залишити Росію

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 09:54
Фото pixabay.com

США закликали своїх громадян негайно залишити Росію через війну в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку російських правоохоронних органів.

Про це йдеться у заяві посольства США в Москві, повідомляє "Європейська правда".

"Громадянам США, які проживають або подорожують Росією, слід негайно залишити її територію. Проявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань", – йдеться у повідомленні

"Не подорожуйте до Росії", – закликали в посольстві.

США неодноразово попереджали своїх громадян покинути Росію. Останнє таке публічне попередження пролунало у вересні після того, як президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.

"Російські спецслужби заарештовують громадян США за надуманими звинуваченнями, виокремлюють громадян США в Росії для затримання і переслідування, відмовляють їм у справедливому і прозорому поводженні, засуджують їх на таємних судових процесах або без надання достовірних доказів", – заявили в посольстві.

"Російська влада свавільно застосовує місцеві закони проти релігійних працівників-громадян США і відкрила сумнівні кримінальні розслідування проти громадян США, які займаються релігійною діяльністю", – зазначили також в дипмісії.

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Крім того, в посольстві нагадали, що здатність уряду США надавати звичайні або екстрені послуги громадянам США в Росії серйозно обмежена, особливо в районах, віддалених від посольства США в Москві, через обмеження російським урядом поїздок персоналу посольства та його укомплектування, а також через триваюче призупинення діяльності консульств США, включаючи консульські послуги.

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Теми: СШАРосіявійна
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