Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США закликали своїх громадян негайно залишити Росію

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 08:54
США закликали своїх громадян негайно залишити Росію
Фото pixabay.com

США закликали своїх громадян негайно залишити Росію через війну в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку російських правоохоронних органів.

Про це йдеться у заяві посольства США в Москві, повідомляє "Європейська правда".

"Громадянам США, які проживають або подорожують Росією, слід негайно залишити її територію. Проявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань", – йдеться у повідомленні

Реклама:

"Не подорожуйте до Росії", – закликали в посольстві.

США неодноразово попереджали своїх громадян покинути Росію. Останнє таке публічне попередження пролунало у вересні після того, як президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.

"Російські спецслужби заарештовують громадян США за надуманими звинуваченнями, виокремлюють громадян США в Росії для затримання і переслідування, відмовляють їм у справедливому і прозорому поводженні, засуджують їх на таємних судових процесах або без надання достовірних доказів", – заявили в посольстві.

ВІДЕО ДНЯ

"Російська влада свавільно застосовує місцеві закони проти релігійних працівників-громадян США і відкрила сумнівні кримінальні розслідування проти громадян США, які займаються релігійною діяльністю", – зазначили також в дипмісії.

Крім того, в посольстві нагадали, що здатність уряду США надавати звичайні або екстрені послуги громадянам США в Росії серйозно обмежена, особливо в районах, віддалених від посольства США в Москві, через обмеження російським урядом поїздок персоналу посольства та його укомплектування, а також через триваюче призупинення діяльності консульств США, включаючи консульські послуги.

Теми: СШАРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
США
Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США
Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Останні новини
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
Усі новини...
Реклама: