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США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 08:54
США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию
Фото pixabay.com

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за войны в Украине и риска произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Москве, сообщает "Европейская правда".

"Гражданам США, которые проживают или путешествуют по России, следует немедленно покинуть ее территорию. Проявляйте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", – говорится в сообщении

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"Не путешествуйте в Россию", – призвали в посольстве.

США неоднократно предупреждали своих граждан о необходимости покинуть Россию. Последнее такое публичное предупреждение прозвучало в сентябре после того, как президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

"Российские спецслужбы арестовывают граждан США по надуманным обвинениям, выделяют граждан США в России для задержания и преследования, отказывают им в справедливом и прозрачном обращении, осуждают их на тайных судебных процессах или без предоставления достоверных доказательств", –  заявили в посольстве.

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"Российские власти своевольно применяют местные законы против религиозных работников-граждан США и открыли сомнительные уголовные расследования против граждан США, которые занимаются религиозной деятельностью", – отметили также в дипмиссии.

Кроме того, в посольстве напомнили, что способность правительства США предоставлять обычные или экстренные услуги гражданам США в России серьезно ограничена, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве, из-за ограничения российским правительством поездок персонала посольства и его укомплектования, а также из-за продолжающегося приостановления деятельности консульств США, включая консульские услуги.

Темы: СШАРосcиявойна
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