Прем’єрка Італії підтвердила підтримку України після скандальних заяв Берлусконі про Зеленського

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила "тверду" підтримку України з боку її уряду після того, як експрем'єр Сильвіо Берлусконі виступив з критичними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Офіс Мелоні заявив у неділю, що італійський уряд "твердо і впевнено" підтримує Україну.

Реклама:

Берлусконі, коментуючи зустріч Мелоні та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським.

Якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі, додав 86-річний політик, голосуючи на регіональних виборах у Ломбардії.

"Ось чому я оцінюю поведінку цього пана дуже, дуже негативно", - продовжив Берлусконі.

ВІДЕО ДНЯ

Берлусконі, який тричі був прем'єр-міністром Італії з 1994 по 2011 рік і чия партія "Вперед, Італіє" зараз бере участь в уряді Мелоні, протягом багатьох років називав президента Росії Владіміра Путіна своїм добрим другом.

Нагадаємо, Сильвіо Берлусконі вважає, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Це не перша скандальна заява лідера "Вперед, Італіє!", присвячена вторгненню Росії в Україну.

Виступаючи в ефірі телеканалу Rai напередодні парламентських виборів, Берлусконі сказав, що до війни проти України "Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри", а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд "гідних людей".

Пізніше італійські ЗМІ опублікували аудіозапис зустрічі Берлусконі з однопартійцями, де він прямо звинувачує Україну та її президента Володимира Зеленського у війні.