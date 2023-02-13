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Премьер Италии подтвердила поддержку Украины после скандальных заявлений Берлускони о Зеленском

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 09:17
Премьер Италии подтвердила поддержку Украины после скандальных заявлений Берлускони о Зеленском
Джорджия Мелони, Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила "твердую" поддержку Украины со стороны ее правительства после того, как экс-премьер Сильвио Берлускони выступил с критическими заявлениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

Офис Мелони заявил в воскресенье, что итальянское правительство "твердо и уверенно" поддерживает Украину.

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Берлускони, комментируя встречу Мелони и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встретился с Зеленским.

Если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины на Донбассе, российское нападение на Украину не произошло бы вообще, добавил 86-летний политик, голосуя на региональных выборах в Ломбардии.

"Вот почему я оцениваю поведение этого господина очень, очень негативно", - продолжил Берлускони.

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Берлускони, который трижды был премьер-министром Италии с 1994 по 2011 год и чья партия "Вперед, Италия" сейчас участвует в правительстве Мелони, в течение многих лет называл президента России Владимира Путина своим хорошим другом.

Напомним, Сильвио Берлускони считает, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и вместо этого будут предлагать только помощь в восстановлении.

Это не первое скандальное заявление лидера "Вперед, Италия!", посвященное вторжению России в Украину.

Выступая в эфире телеканала Rai накануне парламентских выборов, Берлускони сказал, что к войне против Украины "Путина подтолкнул российский народ, партия, его министры", а целью вторжения было якобы создать в Киеве правительство "достойных людей".

Позже итальянские СМИ опубликовали аудиозапись встречи Берлускони с однопартийцами, где он прямо обвиняет Украину и ее президента Владимира Зеленского в войне.

Темы: ИталияУкраинаБерлускониЗеленский
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