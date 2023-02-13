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МЗС – про заяви Берлусконі: Спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 11:35

В МЗС заявили: поширюючи російську пропаганду, експрем'єр Італії заохочує Росію до продовження її злочинів проти України.

Про це, як передає "Європейська правда", речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook.

Зокрема, він пригадав, що коли 2010 року працював в українському посольстві в Лівії, тодішній прем‘єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність.

"Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору", - написав Ніколенко.

"Водночас італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність", - додав він.

Водночас в МЗС оцінили оперативну реакцію прем‘єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі.

Як повідомлялося, Берлусконі, коментуючи зустріч Мелоні та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським.

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Якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі, додав 86-річний політик, голосуючи на регіональних виборах у Ломбардії.

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Теми: БерлусконіМЗСІталіяПутін
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