МИД - о заявлениях Берлускони: Попытка поцеловать руки Путина, которые по локоть в крови

В МИД заявили: распространяя российскую пропаганду, экс-премьер Италии поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины.

Об этом, как передает "Европейская правда", представитель МИД Олег Николенко написал в Facebook.

В частности, он вспомнил, что когда в 2010 году работал в украинском посольстве в Ливии, тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность.

"Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента - попытка поцеловать руки Путина, которые по локоть в крови. Попытка продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", - написал Николенко.

"В то же время итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а затем несет политическую и моральную ответственность", - добавил он.

В то же время в МИД оценили оперативную реакцию премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны итальянского правительства после неприемлемых заявлений Берлускони.

Как сообщалось, Берлускони, комментируя встречу Мелони и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встретился с Зеленским.

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Если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины на Донбассе, российское нападение на Украину не произошло бы вообще, добавил 86-летний политик, голосуя на региональных выборах в Ломбардии.