Диверсанти в цивільному і захоплення заручників: Санду розповіла про план РФ, який розкрила Україна

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові, та що готувалися силові дії із залученням диверсантів з-поза меж країни - з Росії, Білорусі та Балкан.

Як інформує Newsmaker, пише "Європейська правда", про це вона заявила на спеціальному брифінгу.

"Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників", - заявила Мая Санду.

За її словами, передані Києвом матеріали містять детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій.

"План передбачає використання людей з-поза меж країни для насильницьких дій у Молдові. Наприклад, матеріали містять інструкції для в’їзду у Молдову громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії", - додала президентка.

Також Санду розповіла, що під виглядом мирних протестів готують спробу захоплення влади у Кишиневі.

Президентка додала, що силові структури Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.

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Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

"Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового", – сказав Зеленський.

Росія неодноразово допускала різкі та грубі випади на адресу Молдови та молдовського керівництва, зокрема після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Серед останнього, міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що з Молдови намагаються зробити "другу Україну", що різко прокоментували в зовнішньополітичному відомстві держави.